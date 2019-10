Yara hadde et godt tredje kvartal

I årets tredje kvartal leverte gjødselkonsernet et resultat før skatt på 104 millioner dollar mot 82 millioner dollar i samme periode i fjor. Analytikerne hadde ventet et resultat på 354 millioner dollar, skriver E24.

Driftsresultatet var på 314 millioner dollar, en kraftig økning i forhold til fjorårets tredjekvartal da resultatet var 153 millioner dollar, viser regnskapstallene.

Brutto driftsresultat (EBITDA) var på 591 millioner dollar, mot 427 millioner dollar i tilsvarende periode i 2019.

– Yara leverer betydelig bedre resultater i andre kvartal. Resultatet reflekterer lavere energikostnader og høyere produksjon, sier konsernsjef Svein Tore Holsether blant annet.

Analytikerne hadde på forhånd sett for seg en enda større bedring i resultatene. Ifølge estimater samlet inn av Infront Data for TDN Direkt ventet de et EBITDA på 619 millioner dollar av en omsetning på 3,53 milliarder dollar, ifølge E24.

Inntektene var 3,49 milliarder dollar mot 3,55 milliarder dollar i fjorårets tredjekvartal.