WHO vil ikke forby våtmarkeder

– Slike markeder er svært viktige for å sikre mat og levebrød for millioner av mennesker verden over. Myndighetene burde legge vekt på å forbedre forholdene i stedet for å forby dem, mener Peter Ben Embarek, Verdens helseorganisasjons talsmann for mattrygghet og dyresykdommer.

– Mattryggheten i disse miljøene er ganske vanskelig, og derfor er det ikke overraskende at det noen ganger forekommer hendelser på disse markedene, sier han.

Ofte er det snakk om å forbedre hygiene- og mattrygghetsstandarder, for eksempel ved å skille levende dyr fra mennesker.

Det er fortsatt ikke er bekreftet at markedet i Wuhan var kilden til utbruddet, eller om det bare spilte en rolle i å spre viruset videre, understreker WHO-talsmannen.