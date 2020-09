Villsvinjeger skjøt to kyr – kan havne i fengsel

En jeger er tiltalt etter at vedkommende i fjor skjøt to kyr, hvorav den ene kua var drektig. Jegeren var på villsvinjakt, og er fortsatt overbevist om at han skjøt mot villsvin.

Hendelsen skjedde ved tettstedet Ronneby i Blekinge, sør i Sverige.

Jegeren hadde først skutt mot en gruppe med villsvin, men som skal ha stukket fra.

– Jeg mener at jegerens første forseelse er at han har skutt i nærheten av sommerhytte i mørket, på en noen andres eiendom, og utsatt mennesker for fare. I tillegg mener jeg at han har utsatt villsvinene for unødvendig lidelser, sier aktor Jenny Lindell til Blekinge Läns Tidning, gjengitt av Jaktjournalen.

Seks måneders fengsel

Da jegeren var på vei til bilen for å hente ettersøkshunden, forklarer han at han så gruppen med villsvin igjen. Da skal han ha truffet to kyr.

Ifølge avisen skal jegeren forklart i Blekinge tingsrätt at kyrne må ha stått bak villsvinene eller at ammunisjonen har rikosjettert.

Ifølge Jakt og jägare har aktor lagt ned påstand om seks måneders fengsel og 9300 i erstatning til bonden som eide kyrne. Dom i saken er ventet i midten av oktober.

Skjøt joggende 75-åring

Det er ikke første gang at villsvinjakt går feil. I Sverige har det også tidligere vært tilfeller av at kyr har blitt skutt. I april ble en 35 år gammel jeger dømt til å betale erstatning etter at han skjøt en ku.

I sommer ble to ponnier skutt i det sørøstlige Sverige.

– Det kom som et sjokk. Politiet fortalte at en jeger, som hadde jaktet på villsvin den natten, hadde tatt feil av mine ponnier og villsvin, og hadde dermed skutt begge to. Det var først d jegeren gikk fram til dem at han så at det var to ponnier, sa eieren av de ponniene Amanda Svedegård til nettstedet Hippson den gangen.

I 2019 ble en norsk jeger dømt til ett års fengsel etter at vedkommende skjøt en 75 år gammel mann som var ute på joggetur i Skåne. Mannen ble truffet i hofta, og overlevde skuddet.

Under rettssaken ble det vist en film fra det varmesøkende kikkertsikte til jegeren. Se filmen her: