Vil at restauranter skal merke kjøttet med hvilket land det kommer fra

Livsmedelverket, som jobber blant annet for trygge næringsmidler i Sverige, skal nå jobbe fram et grunnlag før det skal tas videre til EU-kommisjonen. Det skriver SVT.

– For svenske forbrukere er dette noe av den viktigste grunnene for de valgene man gjør når man handler på butikken og man vil gjøre dersom man skal spise på restaurant, sier Jennie Nilsson, som er landsbygdminister i Sverige til den svenske rikskringkasteren.

Mener det byr på problemer

Jonas Siljhammar, administrerende direktør i restaurantbransjens interesseorganisasjonene Visita er på sin side skeptisk til forslaget.

– Informasjon til forbrukerne er bra, men restauranter får av og til kjøtt med annen opprinnelse enn det som er bestilt. Da tvinges de til å trykke om menyer og skrive om informasjonen på hjemmesiden, noe som er tidkrevende og urimelig, sier Siljhamar i Visita.

Landsbygdminister Nilsson mener det er kundens rett til å vite hvor kjøttet kommer fra som må veie tyngst.

– Poenget med dette er at forbrukerne skal kunne gjøre informerte valg der man selv velger hvilke kvaliteter man vil ha på det man handler. Så er det opp til restaurantene å velge om de vil imøtegå forbrukernes krav, sier hun.

Pilotprosjekt i Norge

I Norge har nylig et pilotprosjekt blitt satt i gang hvor enkelte restauranter skal begynne å bruke Nyt Norge-merkingen. Blant annet vil McDonalds være med på dette. Merket skal brukes der hovedingrediensen er garantert norsk og laget etter norske standarder, blant annet på McDonalds sine storfe-hamburgere.

– Norsk landbruk er avgjørende for oss i McDonalds i Norge og derfor var det helt naturlig for oss å samarbeide med Matmerk om å merke våre hamburgere med Nyt Norge. Vi er veldig stolte over å være pilotprosjektet, sier Pia Martinsen Mellbye, Managing director Food Folk Norge AS som drifter alle McDonalds restaurantene i Norge i en pressemelding.

Administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundquist, er glad for at man nå også kan merke maten på spisesteder med Nyt Norge-merket.

– Ikke bare forteller Nyt Norge hva som er norsk, men i tillegg ligger det et kvalitetssystem i bunn fra bonden, gjennom industrileddet og ut til serveringsstedene som er viktig å fremheve. Både forbrukerne og McDonald’s har felles interesse av hvor maten kommer fra, så dette er vinn-vinn altså, sier hun.