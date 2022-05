Veganpop, norske ulver (?) og en gresk sunnmøring

1) Norge sender i år to ulver til Eurovision. Noe som høres litt merkelig ut, er ikke ulvene i Norge finsk-russiske? Tja, disse gule ulvene virker ikke som de mest aggressive.

I tillegg er identiteten til denne gruppa som har fått navnet Subwoolfer holdt hemmelig. Har vi ikke DNA-sporing på dem en gang? Her må Statens naturoppsyn på banen!

Ifølge ryktene skal den ene ulven være fra Storbritannia og den andre ulven fra Ringsaker. Med andre ord, langt utenfor ulvesona...Vi får håpe de rekker fram til Torino!

Låten heter for øvrig «Give that wolf a banana». Til tross for at bananer er importert vare, støtter vi forslaget fra Subwoolfer og håper det vil få ned konfliktnivået i ulveforvaltninga!

2) Latvia sender i år gruppa Citi Zēni med låta «Eat your salad». Allerede i åpningslinjen kommer det fram at gruppa foretrekker grønnsaker over kjøtt. Men hva med kulturlandskapet da, gutter? Kulturlandskapet!

Her har nok Gunhild Stordalen en jobb å gjøre med å forklare latviere at kjøtt kan være bærekraftig.

Sjangeren for denne må være noe så sjeldent som klima-vegan-pop-rap. Gjengen konkluderer i hvert fall med at en grønn livsstil er både hot, kult og sexy.

3) Våre naboer i øst er midt i en viktig Nato-debatt, og det bærer muligens låtvalget preg av. Tittelen «Hold me closer» kan vel ikke forstås annerledes enn at svenskene er klare for å tre inn i forsvarssamarbeidet.

Noen vil nok si det er en kjærlighetssang, men det må jo være ganske romantisk å stå opp for sin nabo også? Kom hit a, Sverige. Vi skal holde rundt dere, vi.

Men det var helt klart uenighet om Nato-spørsmålet i årets svenske, nasjonale finale. Den ene låten, «My way» gir trolig uttrykk for at svenskene står best utenfor alliansen. En av de yngre deltakerne var fremdeles usikker og stilte med låten «Som du vill». Det ble løftet andre metoder ved en eventuell invasjon, Klara Hammarström foreslo «Run to the hills».

4) 25-åringen Amanda Tenfjord, eller Amanda Klara Georgiadis Tenfjord, som hun egentlig heter, er sunnmøring og kommer fra Ålesund. Likevel representerer hun Hellas i årets konkurranse. Som navnet kanskje tilsier har hun også greske røtter.

Greske sunnmøringer ser vi altfor sjelden i Eurovision, så dette gleder vi oss til. Og hvordan kombinerer man forresten grekere og sunnmøringer? Kan man være gjerrig uten penger?

Det verste er at Norge har mange muligheter i år. I tillegg til våre egne ulver og gresk-norske Amanda, så er det norsk representasjon i ytterligere to låter dette året.

I Tsjekkia stiller gruppa We are Domi, hvor Casper Hatlestad fra Stavanger og Benjamin Rekstad fra Nesodden utgjør to tredjedeler sammen med den tsjekkiske vokalisten Dominika Hašková.

For Østerrike stiller DJ Lumix og Pia Maria med låta Halo. Mannen bak sommerhiten "Salsa Tequila" og medprogramleder i radioprogrammet "Med all respekt" på NRK, Anders Nilsen, er med på låtskriverlista.

5) Sceneshowet til den serbiske låta Konstrakta har fått en del oppmerksomhet. Det går i stor grad ut på at hun sitter på en stol og vasker hendene sine. Det er jo noe gjenkjennelig i det etter over to år med pandemi.

Sangen heter "In corpore sano", som er latin og betyr I en sunt legeme. Låta har ryktes å handle om helsesystemet i Serbia, koronapandemien og skjønnhetsstandarder.

Nå gjenstår det bare å se om helsemusikk på serbisk er noe som vil slå an i de millioner av stuer i Europa.

6) Frankrike har i år valgt en låt som går på bretonsk fra den nordvestlige regionen Bretagne. Men det er mer usikkert hvor mye de har fulgt med på hva som har skjedd i California og Australia de siste årene.

De synger blant annet om å danse med djevelen og danse så det gnistrer i skogen. De skulle bare visst hvor tørt det var i Sør-Norge nå! Gnistrer ville vært direkte uansvarlig. Nei, her burde Frankrike rett og slett valgt en mer skogbrann-vennlig sak. Redde, varsle, slukke får være inspirasjon til neste års oppfølger.

7) Polen er forventet å gjøre det godt i år, med låta River. Det er ikke kjent om det er Numedalslågen, Namsen eller hva slags elv det er snakk om. Men vi setter pris på at elvene blir satt på kartet.

Ikke minst håper vi at det retter oppmerksomheten mot rydding av søppel og plast fra vassdragene. Det kan selvfølgelig være en bekymring innad i EU om for lite vann i norske magasiner. Det nyter jo Europa godt av har vi lært det siste året...

Eller kanskje det er laksebestandene...? Åpent for tolkning!

8) I en verden full av bekymringer, kan tull, fjas, litt alvor og mye moro være et deilig avbrekk.

Første semifinale starter 10. mai, andre semifinale går 12. mai og den store finalen går av stabelen lørdag 14. mai.

PS! Saken er skrevet med glimt eller rusk i øyet!