USAs høyesterett forkaster glyfosat-anke

Domstolen gir tirsdag ikke noen forklaring på hvorfor de ikke vil behandle anken fra tyske Bayer, som eier Roundup-produsenten Monsanto.

Avgjørelsen betyr konkret at kjennelsen fra California der en eldre mann ble tilkjent 25 millioner dollar i erstatning fra Monsanto, blir stående. Mannen hadde sprayet eiendommen sin med Roundup i 25 år og fikk medhold av en jury i påstanden om at ugressmiddelet bidro til at han fikk kreft.

Beslutningen fra USAs høyesterett er et stort nederlag for Bayer, som har satt av til sammen nesten 15 milliarder dollar til å håndtere en bølge med søksmål knyttet til Roundup i USA.

Bayer avviser å ha gjort noe galt og viser til forskningsstudier og rapporter fra offentlige tilsynsorganer som viser at glyfosat er trygt.

– Selskapet mener at beslutningen undergraver bedrifters evne til å stole på offisielle handlinger tatt av ekspertdrevne tilsynsorganer, sier Bayer i en uttalelse.