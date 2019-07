USA betaler ut 140 milliarder kroner i ekstra bondestøtte

Bønder i USA skal få utbetalt mellom 15 og 150 dollar per acre jordbruksland i støtte, skriver Reuters torsdag. En acre tilsvarer rundt fire dekar. Bønder i de sørlige delstatene skal få utbetalt høyere satser enn dem i Midtvesten.

Pengene skal utbetales fra tidligst midten av august og skal dekke inn for sviktende salg som følge av handelskrigen med Kina. I fjor kom president Donald Trump med en lignende støtteutbetaling, som den gangen beløp seg til 12 milliarder dollar, eller rundt 105 milliarder kroner.

Handelskonflikten mellom USA og Kina brøt ut i fjor etter mange års amerikansk misnøye med kinesisk handelspolitikk. I januar i fjor begynte president Trump å heve tollen på kinesiske varer for å presse Kina til å endre sin handelspolitikk. Det har igjen fått til kineserne til å innføre straffetoll på en rekke av USAs produkter – blant annet soya, som er den mest innbringende jordbrukseksportvaren for amerikanerne.

Stor kunde forsvinner

Kineserne har historisk sett kjøpt mellom 60 og 65 prosent av all soyaen som USA eksporterer, og er dessuten en svært viktig kunde når det gjelder mange andre landbruksprodukter. Men straffetollen får kinesiske innkjøpere til å lete etter andre land å kjøpe råvarene fra.

Bøndene er kjent for å være positive til Trump, men det er også denne gruppa som er blitt hardest rammet av handelskonflikten mellom det som er verdens to største økonomier. Eksporten av soya var i 2018 den laveste på 16 år, ifølge Reuters.

Handelskrigen har også gått hardt utover Kinas økonomi, som i løpet av årets første kvartal steg 6,4 prosent. Veksten har ikke vært så svak på tre tiår.

Møtes med kritikk

Republikaneren Trump har flere ganger tidligere fått kritikk for handelskrigen fra både partifeller og motstandere i Det demokratiske partiet. Også denne gangen er Demokratene ute med kritikk mot pengebruken i den nye støttepakken, og argumenterer for at det bøndene reelt trenger er markedstilgang i Kina.

Landbruksminister Sonny Perdue argumenterer på sin side for at jordbruket rammes uforholdsmessig tungt av handelskonflikten.

– President Trump har stor omsorg for farmere og ranchere, og det synes godt i og med dette programmet, sier Perdue ifølge Reuters.

– Han vet at det er bøndene som må ta kampen og det er de som er ved frontlinjen.

I forrige støttepakke var det hva slags produksjon bøndene som avgjorde størrelsen på beløpet hver enkelt mottaker fikk. I år er det hvor gården ligger som skal være utslagsgivende.

I den nye pakken er det jordbruket i Mississippi-deltaet, som i hovedsak dyrker bomull, som blir tilgodesett med mest, har Reuters beregnet. De høyeste satsene utbetales i delstatene Alabama, Mississippi og Louisiana. I Illinois, som er den største delstaten for soyaproduksjon, og i Iowa, som er størst på mais og svin, er støttesatsene atskillig lavere.

Støttepakken retter seg mot mange produksjoner. Alt fra store næringer som soya, mais, hvete, sorghum og bomull til de mindre som mandler, pistasjnøtter, valnøtter og moreller skal motta pengestøtte. Det skal også husdyrproduksjoner som melkekyr og svin.