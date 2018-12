Unikt funn i Italia: Fant hester med bronsesal etter nesten 2000 år

Flere internasjonale medier har skrevet om det unike funnet. Blant annet Politiken, New York Times og News Daily.

Den ene hesten som ble funnet i den historiske byen hadde på seg en dekorert bronsesal, som ifølge ekspertene skal ha tilhørt noen med en høyere status innen militæret.

Byen Pompeii ble i år 79, etter et vulkanutbrudd fra vulkanen Vesuv, begravet i aske den 24. august. I 1997 ble Pompeii og to andre nærliggende byer oppført på verdensarvlisten for sine arkeologiske funn. Dette fordi mye av byen er bevart under askelaget.

Annonse

Av den grunn har byene som ble begravet i aske kunne si mye om hvordan det så ut i Romertiden.

Den første hesten som ble funnet i Pompeii ble funnet i mai i år. Hestene ble funnet under en veldig godt bevart og stor villa i området Civita Giuliana i utkanten av Pompeii.

– De tre hestene, slik som den første som ble oppdaget og analysert, må ha tilhørt den "edleste rasen", ut i fra deres imponerende størrelse - sannsynligvis resultatet av selektiv avl - og kvaliteten på deres jern- og bronsejern, sier generaldirektør ved Archaeological Park of Pompeii Massimo Osanna i en pressemelding.