Ulvebestanden i Tyskland øker – gjør det lettere for bønder å beskytte saueflokken

Det skriver Deutsche Welle, gjengitt i avisen Svensk Jakt.

Det var i slutten av desember tyske myndigheter gjorde en lovendring, slik at bønder kan skyte ulven dersom den forårsaker «betydelig skade». Tidligere har det kun vært mulig å få fellingstillatelse dersom ulven truer bondens levebrød.

Lovendringen gjør også at det kan skytes ulv til det ikke lenger forekommer angrep på husdyr i et område. Dermed kan hele ulveflokker skytes ut, opplyser den tyske avisen.

Debatt i Tyskland

Økonomisk kompensasjon til bønder og et lovforbud mot å fôre ulven er også blitt vedtatt.

I løpet av høsten og vinteren har det gått en debatt i Tyskland om å få skyte mer ulv. Den tyske bondeorganisasjonen har blant annet tatt til orde for å endre lovene.

Ifølge politiker Hermann Färber i partiet Kristendemokratene var det 639 ulveangrep i Tyskland i 2018, hvor over 2000 beitedyr ble tatt.

– Det er på høy tid at vi gir bønder et nytt perspektiv for bønder å beskytte sine beitedyr, sier han.

Økt ulvebestand

Miljøpolitisk talsperson for Sosialdemokratene, Carsen Träger, har på sin side uttalt følgende:

– Det vil ikke bli ukontrollert skyting av ulveflokkeR.

På et år skal antall ulveflokker i Tyskland økt fra 77 til 105. Det skal i tillegg være 25 ulvepar og 13 enkeltulver.