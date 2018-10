DPA: Merkel vil fortsatt være statsminister, men gir seg som partileder

Det opplyser kilder i Merkels kristenkonservative parti CDU til tyske medier mandag.

Allerede i begynnelsen av desember skal CDU velge ny partileder under landsmøtet i Hamburg, og tidligere var det ventet at Merkel ville stille til gjenvalg. Nå ser det imidlertid ut til at hun vil overlate partilederjobben til nye krefter, samtidig som ønsker å beholde jobben som leder for samlingsregjeringen mellom CDU/CSU og sosialdemokratiske SPD.

Merkel har ledet CDU i 18 år og har vært Tysklands statsminister siden 2005. Merkels forgjenger, sosialdemokraten Gerhard Schröder, gikk av som partileder i 2004, men ble sittende som statsminister.

Stor tilbakegang i Hessen

Velgerne i Hessen straffet Tysklands regjeringspartier hardt under delstatsvalget. De grønne og Alternativ for Tyskland ble kåret til valgets store vinnere.

Statsminister Angela Merkels parti CDU endte på 27 prosent, en nedgang på 11,3 prosentpoeng, i det viktige valget søndag. Det er det verste resultatet for partiet siden 1966.

Nedgangen var minst like ille for sosialdemokratiske SPD, som deltar i Merkels samlingsregjering. Partiet fikk 19,8 prosent av stemmene, en nedgang på 10,9 prosentpoeng, noe som er det verste resultatet for partiet noensinne.

Til gjengjeld sikret De grønne seg nøyaktig like stor oppslutning som SPD, noe som betyr en oppgang på 8,7 prosentpoeng siden valget i 2013.

AfD inn i delstatsforsamling

Også det sterkt høyreorienterte og innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) gjorde et brakvalg med en oppgang på 9 prosentpoeng, noe som ga en oppslutning på 13,1 prosent. Det er første gang partiet får representanter i Hessens delstatsforsamling, som ligger i Frankfurt.

CDUs generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer antas å være en viktig kandidat til å bli Merkels etterfølger. Hun sa søndag at det var «en smertefull kveld» for CDU i Hessen. Men hun sa også at Merkel bør bli sittende inntil videre.

– Debatten rundt hvorvidt vi skal regjere sammen, må ta slutt. Folk forventer, med rette, resultater fra oss, sa hun.

Kan få følger

Resultatet i Hessen anses som en svært viktig pekepinn på hvorvidt Merkels regjering vil bli sittende ut perioden.

– Tilstanden i regjeringen er uakseptabel, kommenterte sosialdemokratenes leder Andrea Nahles søndag, da valgdagsmålingene indikerte de dårlige resultatene for både SPD og CDU. Samtidig krevde hun et klart og bindende politisk veikart fra CDU.

Det liberale partiet Fridemokratene (FDP) fikk 7,5 prosent, en økning på 2,5 prosentpoeng, mens venstrepartiet Die Linke fikk 6,3 prosent, en oppgang på 1,1 prosent siden forrige valg.

Merkels CDU har hatt makten i Hessen i 19 år, og før det var delstaten en av SDFs viktigste bastioner.