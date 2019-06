Tysk jernbaneselskap kutter bruken av omstridt ugressmiddel

Deutsche Bahn bruker årlig nærmere 65 tonn glyfosat for å holde ugress unna jernbanesporene, men vil nå finne alternativer.

– For å bli mer miljøvennlige ønsker vi å starte et forskningsprosjekt for å finne effektive måter å operere vårt 33.000 kilometer lange jernbanenett på uten bruk av glyfosat, sier Deutsche Bahns infrastruktursjef Ronald Pofalla til WirtschaftsWoche.

Blant alternativene jernbaneselskapet skal utrede, er bruk av kokende vann, elektrisitet og UV-lys, opplyser han.

Tysklands miljøminister Svenja Schulze ønsker jernbaneselskapets initiativ velkommen.

– Glyfosat dreper insekter, og derfor kommer vi til å forby det i Tyskland, sier hun til ukeavisen.

Trolig kreftframkallende

Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i 2015 fast at glyfosat «trolig er kreftframkallende».

EUs myndighet for matvaretrygghet (EFSA) og kjemikaliebyrå (ECHA) har imidlertid konkludert med at glyfosat verken kan klassifiseres som kreftfremkallende, akutt giftig, hormonforstyrrende eller skadelig for reproduksjon eller for arvemateriale.

EU vedtok høsten 2017 derfor å godkjenne bruk av glyfosat i fem nye år, noe Mattilsynet i Norge også har gjort med henvisning til EØS-avtalen.

Lav risiko

Ifølge Mattilsynet er det lav risiko for «uakseptable effekter for bier, insekter som snylteveps og rovmidd, jordlevende arter som meitemark og spretthaler, samt for arter som lever i vann».

Risikoen for fugler og pattedyr hersker det derimot mer usikkerhet rundt, og denne skal ifølge Mattilsynet derfor vurderes nasjonalt i fremtiden.

Det er nå 27 godkjente ugressmidler som inneholder glyfosat i Norge, og elleve av disse er ifølge Mattilsynet godkjent «for bruk i hobbyhager». Et av de mest populære ugressmidlene med glyfosat er Roundup.

De siste årene har det vært brukt ca. 310 tonn glyfosat i Norge, mesteparten til bekjempelse av ugress i kornåkre, men også i private hager og langs veier og jernbanelinjer.

Roundup

Roundup ble tidligere produsert av den amerikanske landbruksgiganten Monsanto, som i 2018 ble kjøpt opp av det tyske bioteknologi- og legemiddelkonsernet Bayer, som fastholder at glyfosat er trygt.

Monsanto har det siste året tapt flere rettssaker i USA, der kreftrammede brukere av Roundup er tilkjent milliardbeløp i erstatning.

Bayer-konsernet kunngjorde i april at det var levert inn over 13.000 søksmål knyttet til bruk av Roundup i USA.

Utvikler alternativer

Bayer planlegger nå å finne alternativer til glyfosat i ugressmidler, men opplyser at dette vil ta tid og kreve store ressurser.

Konsernet opplyste fredag at det de neste ti årene planlegger å bruke rundt 5 milliarder euro, nærmere 50 milliarder kroner, på å utvikle nye og mindre kontroversielle ugressmidler.

– Selv om glyfosat fortsatt vil spille en viktig rolle innen landbruket og i Bayers portefølje, har selskapet besluttet å tilby dyrkerne flere valg og vil investere i flere metoder for å bekjempe ugress, heter det i en kunngjøring fra selskapet.