Tusenvis av griser slaktet etter salmonellautbrudd

Det skriver svenske ATL.

Flere gårder skal være rammet av utbruddet. En av svinebøndene som er rammet skal ha hatt 3500 griser.

– Veldig trist

Smitten ble funnet gjennom en prøve tatt ved slakteriet.

– Dessverre var det slik at i den besetningen så var smitten såpass utbredt at vi må avlive hele besetningen. Det er svært uvanlig, og jeg kan ikke huske når vi måtte gjøre noe sånt sist. Det er veldig trist, sier Katharina Gielen, assisterende avdelingssjef ved Jordbrukverkets dyreavdeling til avisen.

En annen svinebonde har mottatt smågriser fra denne besetningen, og har også avlivet 1300 griser. Begge besetningene har salmonella av typen typhimurium.

Kan komme fra fugler eller gnagere

En tredje gård er for tiden nedstengt og det er gjort prøver for å finne ut om det også her er salmonellasmitte.

Denne gården tjuetalls såkalte «kontaktbesetninger» i det sørlige Sverige. Smitte ved denne besetningen kan få ytterligere konsekvenser fordi den selger griser videre til andre gårder.

Jordbruksverket jobber med å finne opphavet til smitten.

– Vi har salmonella i miljøet, vi har både gnagere og fugler som kan være smittekilder i de tilfellene, men det er vanskelig å fastsette nøyaktig hvor det kommer fra, sier Gielen.