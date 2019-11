Tror flere sauer er døde etter at skip kantret

Det var søndag at et lasteskip med 146000 sauer kantret i Svartehavet utenfor Romania. Søndag kveld ble det satt i gang redningsforsøk. Dette fortsetter mandag morgen, skriver BBC.

Alle 22 besetningsmedlemmer, 21 syriske statsborgere og en libaneser, er reddet i land.

Minst 32 sauer ble funnet svømmende i vannet nær skipet, og ble reddet i land.

"Vi har allerede reddet et lite antall. De svømte i sjøen," sa Ana-Maria Stoica, talskvinne for nødetatene i Constanta, til BBC søndag.

Et av besetningsmedlemmene er sendt til sykehus på grunn av hypotermi, altså nedkjøling.

Avisen Euro News skriver at man mandag fortsetter forsøkene med å rette opp skipet.

"Vi regner med at det vil ta hele dagen," sa en talskvinne til Euronews. "Det er tre andre skip som prøver å bidra til å sette skipet tilbake på kurs."

Romania, som er et av EUs fattigste land, er den tredje største saueprodusenten i unionen etter Storbritannia og Spania.

Dyrevernsaktivister har lenge ropt varsku om Romanias dyretransporter og kaller skipene som brukes for «dødsskip». Aktivistene påpeker blant annet at dyr som fraktes med slike skip, risikerer å bli kokt levende om bord i lasterommene i de varme sommermånedene.

Skipet, Queen Hind ble bygget i 1980 og er mer enn 270 fot lang, ifølge MarineTraffic. Ifølge The New York Times er det usikkert hvilket rederi som opererte skipet. De skriver også at det er muligheter for at sauene skulle til Saudi-Arabia hvor de skulle slaktes til det muslimske markedet.

