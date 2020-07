Transporterer tusenvis av levende okser til Libya: – Uakseptabelt

Denne uka skal 2000 okser sendes fra Irland til det nordafrikanske landet Libya som det siste tiåret har vært preget av borgerkrig.

Ifølge den britiske avisa The Guardian reagerer nå flere dyrevernsorganisasjoner på denne typen eksport av levende dyr. Ethical Farming Ireland ved leder Caroline Rowley mener dyretransporten er i strid med EU-regler.

– Å sende husdyr på en lang sjøreise, hvor det vil være sykdom, skader og død om bord, til et kaotisk og lovløst land er uakseptabelt, sier Rowley ifølge avisa.

Les også: Dyr døde av varme og vannmangel på vei fra Frankrike til Tyskland

– Krigssoner

Irish Times skriver at flere dyrevernsorganisasjoner vil ha slutt på transport av kyr til Tyrkia, Midtøsten og Nord-Afrika generelt.

Annonse

En annen organisasjon, Compassion in World Farming, og leder Olga Kikou mener eksporten må stanses.

– EU burde ikke sende dyr til krigssoner, det vil ikke være mulig å garantere den mest grunnleggende beskyttelse der. Dette kan ikke skje for mennesker, og det er helt sikkert at det vil være enda verre for dyr, sier Kikou, ifølge The Guardian.

Les også: Lover at bonden skal spare penger med nytt transportselskap

Les også: Mattilsynet åpner for lengre reisetid med slaktedyr

Millionindustri

Irland har eksportert 5647 kyr til Libya i 2020. Irske myndigheter har sagt at dette er en viktig del av husdyrindustrien i landet. En eksport til disse landene utgjør om lag 35 millioner euro årlig, ifølge avisa. Den totale summen for eksport av levende dyr i Irland er på 458 millioner euro, skriver The Guardian.

Flere frykter også forholdene dyrene kommer til, for eksempel i Libya.

– Når dyrene kommer til Libya, er slakteforholdene fryktelige, i land som dette blir ikke dyr bedøvet før slakting, halsen kuttes mens dyret er ved bevissthet, men det er ikke det verste problemet: mesteparten av lidelsen vil være i tiden rett før slakting, sier Peter Stevenson i Compassion in World Farming.