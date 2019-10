Trafikkaos i Nederland i forbindelse med at tusenvis av bønder demonstrerer

Grunnen er at det sosialliberale partiet Demokraten 66 har foreslått å halvere antall husdyr i landet, for å redusere klimagassutslippene. Det har gjort at bøndene i Nederland har fått nok.

Derfor har tusenvis av bønder nå tatt turen til byen Haag, hvor det nederlandske parlamentet er lokalisert.

Ifølge Dutch News har de nederlandske bondeorganisasjonene sagt at bønder er lei av å bli stemplet som utslippere og dyreplagere.

– Bønder og produsenter er lei å bli pekt på som et 'problem' som trenger en 'løsning', sier Dirk Bruins fra bondeorganisasjonen LTO i en uttalelse til Reuters.

Voldsomme køer

Ifølge nyhetsbyrået har minst to demonstranter blitt arrestert i forbindelse med at de kjørte over gjerder de ikke hadde lov å passere.

Demonstrasjonen har ført til voldsomme køer på hovedveiene i landet. Ifølge NL Times skal det være køer på hundrevis av kilometer i det tettbefolkede landet.

– Politiet respekterer at bønder stiller opp for sine interesser, og vi prøver å legge til rette for denne demonstrasjonen med hundrevis av traktorer så godt som mulig, sier politiet i en uttalelse ifølge Reuters.

Nitrogen

Protestene og demonstrasjonene oppstår etter at parlamentsmedlem Tjeerd de Groot fra partiet D66 har tatt til orde for å halvere husdyrbesetningene i landet, og på den måten redusere klimagassutslippene.

Ifølge Dutch News har nederlandske gårder totalt om lag 100 millioner kyllinger, 12 millioner griser, fire millioner kuer og 600.000 geiter.

Det er spesielt antall kyllinger og griser som parlamentsmedlemmet mener bør halveres. Nederland har sett seg en grense for nitrogen-utslipp, og har av denne grunnen stoppet mange byggeprosjekter. Nå tar politikeren til orde å redusere utslippene fra det han peker på som det industrielle landbruket, slik at man kan starte opp igjen byggeprosjektene.

For mye kjøtt

Politikeren de Groot mener landet produserer altfor mye kjøtt.

– Vi produserer altfor mye mat til å spise selv. Vi er den nest største eksportøren av landbruksprodukter bak USA, men vi bor i et land på størrelse med et frimerke. Skadene på naturen er altfor store, sier de Groot.

Den nederlandske landbruksministeren Carola Schouten har omtalt forslaget som «upassende».