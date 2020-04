Tørr vår bekymrer europeiske bønder: – Det kan bli nok et vanskelig år

På toppen av koronakrisen kan flere europeiske bønder få et nytt utfordrende år dersom det blir mangel på regn også i 2020. Våren har vært svært tørr og varm, og tyske bønder har allerede begynt å rope varsku.

– Hvis det fortsetter å være så tørt, så vil det bli nok et vanskelig år for tysk landbruk. Et tredje tørkeår på rad vil ramme bønder enda hardere enn forrige gang, sier Joachim Rukwied, presidenten i den tyske bondeorganisasjonen, ifølge Euractiv.

Den tørre våren har blant annet ført til lav vannstand i elver i land som Polen og Tyskland, blant annet har Vest-Europas lengste elv Rhinen fått mye lavere vannstand.

Den milde vinteren gir også økt frykt for sykdommer og skadegjører for planter og skog. Det tyske skogeierforbundet frykter det vil forverre det pågående barkebilleangrepet i Sentral-Europa.

Kritiserer landbruksministeren

Landbruksminister Julia Klöckner opplyser at myndighetene følger situasjonen tett, ifølge Euractiv. Mangel på konkrete tiltak har fått kritikk fra De Grønne i landet.

– I stedet for å presentere tiltak for hvordan jordbruket kan tilpasse seg klimaendringene og fremtidige ekstreme værhendelser, snubler hun fra den ene krisen til den neste, sier den landbrukspolitiske talspersonen Friedrich Ostendorf i en pressemeldingen, ifølge avisen.

I 2018 betalte tyske myndigheter ut 228 millioner euro til tørkerammede bønder.

Det første kvartalet av 2020 var det varmeste på over 100 år. Det kommer etter 2019, som har blitt regnet som tidenes varmeste år i Europa.

Trenger en uke med regn

Landbruksministeren i Polen har gått ut og sagt at priser kan øke dersom tørken fortsetter. Bøndene i landet går usikre tider i møte.

– Vi hadde ikke snø i vinter. Nå er det ikke regn. Vi trenger en uke med lett regn, ikke kraftige regnskyll, der vannet forsvinner raskt uten å trenge ned i jorden, sier Marian Sikora, lederen i den polske bondeorganisasjonen, ifølge Radio France International.

Ifølge Sikora er de 15 øverste centimeterne av jorda tørr. I tillegg har polske produsenter samme utfordringer som her i Norge. Hvor norske produsenter mangler sesongarbeidere, fra blant annet Polen, mangler polske produsenter sesongarbeidere fra land som Hviterussland og Ukraina, ifølge radiokanalen.