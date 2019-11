Tørkerammet våtmark rammet av branner i Brasil

Bare i løpet av de siste ti dagene er et område på størrelse med London rasert, ifølge nyhetsbyrået AP.

I den utbrente villmarken ligger forkullede rester av kaiman-krokodiller, iguaner og andre dyr.

Antall branner har så langt i år vært over fem ganger så høyt som i samme periode i fjor, ifølge Brasils romforskningsinstitutt. En av årsakene til brannene i våtmarksområdet Pantanal er at tørketiden i år har vart mye lenger enn normalt.

– Klimaendringene er her

– Vi har aldri tidligere sett branner med dette omfanget, sier Angelo Rabelo, leder for miljøorganisasjonen Instituto Homem Pantaneiro.

– Klimaendringene er her, legger han til.

Myndighetene i delstaten Mato Grosso do Sul mener brannene skyldes både tørke og «kriminelle handlinger». Brannfolk forteller at brannene ofte startes av kvegbønder og andre lokale innbyggere som vil rydde nytt land.

Det samme skjer i Amazonas-regnskogen lenger nord i Brasil, som også har vært rammet av mange flere branner i år enn i fjor.

I Pantanal bekrefter myndighetene at årets branner har et omfang de aldri før har sett. Mange av dem er konsentrert i den hardt rammede kommunen Corumba.

Rikt dyreliv

Brasils omstridte president Jair Bolsonaro har tydelig signalisert at han prioriterer landbruk framfor miljøvern. Det antas at mange lokale bønder i Amazonas benytter anledningen til å brenne ned skog.

Tidligere denne uken besluttet Bolsonaro å fjerne et forbud mot dyrking av sukkerrør både i Amazonas og Pantanal.

Våtmarksområdet Pantanal, som strekker seg inn i nabolandene Bolivia og Paraguay, regnes som et av de beste stedene i Sør-Amerika for å oppleve dyreliv. Men brannene her har så langt fått mye mindre oppmerksomhet enn skogbrannene i Amazonas.

– Vi hadde branner før og, men det er mye mer alvorlig nå. Vi håper verden også vil legge merke til det som skjer i vårt Pantanal, sier brannmannen Waldemir Moreira.