Tidligere svensk landbruksminister er død

Det skriver partiet på sine nettsider.

Olsson var landbruksminister i perioden 1991 til 1994. Han har også representert Centerpartiet i svenske Riksdagen og Europaparlamentet. Politikeren har også vært gårdbruker selv.

Politikeren døde 23. januar etter kort tids sykdom, og ble 82 år.

– Hans unike innsats under mange årtier for å styrke den svenske landsbygda og landbruket kan ikke understrekes nok. Han har spilt en sentral rolle for å redusere antibiotikaresistensen, styrke dyrevernet og verne det svenske landbruket, sier Annie Löof, partileder for Centerpartiet.