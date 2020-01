SVT-dokumentar fra melkegård vekker sterke reaksjoner

Bilder og videoer av svært magre dyr som står og ligger i avføring og døde dyr som ikke blir tatt hånd om. Det er hva som kom fram i SVTs Uppdrag Granskning onsdag kveld.

En melkebonde som leverer flere tusen liter melk til meierigiganten Arla ukentlig står som eier av gården, men ifølge kilder SVT har snakket med bor bonden over ei mil unna gården og er sjelden til stede selv.

Veterinærer og eksperter på dyrevelferd omtaler bildene fra gården som noe av det verste de har sett.

– Dette er virkelig ille. Slik er det ikke lov at det ser ut, sier Birgitta Staaf Larsson ved Nasjonalt senter for dyrevelferd til den svenske kringkasteren.

– Ikke akseptabelt

Staaf Larsson mener dette er synd både for dyrene, men også for alle som driver god dyrehold.

– Det er ikke bare dyrenes lidelse, det er også veldig synd på alle de som driver godt. Dette sverter hele bransjen. Det her er ikke akseptabelt, absolutt ikke akseptabelt, sier hun.

Det kommer også fram at det har kommet inn 38 innrapporterte bekymringsmeldinger til Länsstyrelsen som er tilsynsansvarlig i landbruket i Sverige. De har vært på besøk på gården og stilt krav om forbedring, men Länsstyrelsen mener ikke de burde gjort mer.

– Vi har reagert på den måten vi skal reagere som tilsynsmyndigheter, sier enhetssjefen ved Länsstyrelsen, Jenny Larsson.

Oppfordrer til boikott

Dokumentaren har også skapt sterke reaksjoner i sosiale medier, hvor flere oppfordrer til boikott av Arla.

– I årtier har dere hjernevasket befolkningen med vrøvlet om Bregott-fabrikken og hvor bra dyrene har det. Troverdigheten er kjørt til bunns, skriver en på Facebook ifølge SVT.

Lena Johansson skriver på lederplass i avisen Lant Landbruk i Sverige at det å «henge ut en enkelt dyreeier er ingen løsning».

Annonse

– Det bildet som SVTs Uppdrag granskning gir av svensk melkeproduksjon er ikke sant. Det er viktig for oss alle at unge mennesker orker å satse på de grønne næringene. Da kan ikke hele næringen svartmales på grunn av et tragisk tilfelle, skriver Johansson.

Tar dyrevelferdsinitiativ

Bonden selv ønsket ikke å svare på spørsmålene fra SVT, og viste til den svenske bondeorganisasjonen LRF, som heller ikke ønsket å kommentere. Heller ikke Arla ønsket å stille til intervju i dokumentaren.

Både Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) og Arla har reagert i etterkant av at episoden ble sendt på svensk TV.

Førstnevnte tar nå til orde for et bransjesamarbeid, slik at man tidligere oppdager dyr som har får dårlig stell.

– Det er utrolig viktig å forhindre at dyr har det dårlig. Det finnes et myndighetsbasert kontrollsystem for å forhindre dette, og det må vi stole på. Nå tar vi et initiativ for å sammen med andre sentrale aktører i bransjen undersøke hvordan vi tidligere skal kunne fange opp eventuelle tilfeller der dyr blir vanskjøttet. Det er viktig å iverksette raske tiltak i slike tilfeller, sier Palle Borgström, forbundsleder i LRF på deres nettsider.

Arla: – Vi blir lei oss

Arla, som er et av verdens største meieriselskaper med aktivitet over store deler av verden, har også gått ut i sine kanaler etter at dokumentaren ble sendt.

– Vi blir lei oss når vi ser denne typen bilder. Svenske bønder har generelt en veldig god dyrevelferd. Slik skal det ikke se ut på en gård, skriver Arla i en uttalelse. Arla har nå bestemt at de ikke skal ta imot melken fra gården, men at den heller skal gå til biogass.

De opplyser at gården tidligere har fått leveringsnekt av Arla, men at han på et senere tidspunkt fikk lov til å levere melk igjen.

– Til tross for at det har blitt sånn på denne gården. Kommer vi til å se over hvordan det har kunnet skje, og sammen med LRF og andre i bransjen vil vi se over om vi på en måte kan fange opp disse problemene som kan oppstå ved dyrehold raskere, skriver de videre.

PS: SVTs Uppdrag Granskning er Sveriges Televisions program for gravende journalistikk, tilsvarende NRKs Brennpunkt.