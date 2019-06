Svinepesten er også kommet til Nord-Korea

Utbruddet av den svært smittsomme og dødelige svinesjukdommen afrikansk svinepest i Nord-Korea ble bekreftet lørdag, skriver Reuters, som siterer en melding fra landbruksdepartementet i Sør-Korea.

Det er i Jagang-provinsen i Nord-Korea, nær grensa til Kina, at sjukdommen har kostet minst 70 griser livet. Ytterligere 20 skal ha blitt avlivet.

Afrikansk svinepest dreper nesten alle griser som blir smittet, og viruset kan være farlig i flere uker i forurenset materiale. I Kina har antallet tamsvin sunket med nær én firedel sammenlignet med i fjor på grunn av epidemien.

Sjukdommen er ikke smittsom for mennesker, men i Nationen nylig uttalte Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi, at viruset er så ustabilt at neste steg i utviklingen kan bli at svinepesten også rammer mennesker.

Det jobbes i flere land med å utvikle en vaksine mot svinepesten, men enn så lenge finnes det ingen kur eller forebyggende medisin. Derfor er også landbruksdepartementet i Sør-Korea urolig for at smitten skal komme til dem fra naboen i nord. Svinekjøtt er billig og populært i Sør-Korea, og antallet tamsvin i landet er på rundt 11 millioner.

– Det er en mulighet for at viruset kan spre seg til oss, og vi kommer til å gjennomføre ekstra tiltak for å desinfisere, sier Oh Soon-Min, generaldirektør i det sørkoreanske landbruksdepartementet, ifølge Reuters.

Utbruddet i Nord-Korea kommer samtidig som at landet strever med matmangel. Rundt fire av ti innbyggere får ikke nok mat. De siste avlingstallene er de svakeste på ti år, ifølge FN.

– Mat- og ernæringssituasjonen er urovekkende, og utbruddet av afrikansk svinepest er en belastning når det gjelder å sørge for nok animalske proteiner, sier Vincent Martin i FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.