Svinepesten er også kommet til Indonesia

Dyrehelseavdelingen i FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO kunngjorde forrige uke at afrikansk svinepest er oppdaget i Indonesia, verdens fjerde mest folkerike land.

Utbruddet av den svært smittsomme dyresjukdommen er bekreftet i provinsen Nord-Sumatra, skriver avisa Global Meat News.

Afrikansk svinepest er en alvorlig virussjukdom hos gris, men som ikke smitter til mennesker. Så å si alle svin som får sykdommen, dør av den.

Ifølge FAO har dødeligheten blant tamsvin økt siden slutten av september både i Nord-Sumatra og enkelte andre provinser.

Landbruksmyndighetene i Indonesia jobber nå med å få iverksatt tiltak for å forhindre spredning av svinepesten.

I FAOs siste oppdatering om svinepesten i Asia går det fram at svinepesten har spredd seg til alle provinser og autonome regioner i Kina – sjukdommen er med andre ord dokumentert over hele landet. Bare i Kina alene er mer enn 1,1 millioner griser avlivet på grunn av svinepest. Sjukdommen ble første gang påvist i Kina i august 2018.

Analysebyrået Rabobank viser til at prisen på svinekjøtt har økt kraftig på grunn av at Kina importerer stadig mer. Mangel på svinekjøtt har også drevet opp prisen på andre kjøttslag i Sentral-Asia, ifølge Rabobank.

Hittil er det påvist svinepest i de asiatiske landene Kina, Mongolia, Kambodsja​, Nord-Korea, Laos, Myanmar, Filippinene, Sør-Korea​, Vietnam, Øst-Timor og Indonesia​.

Også i Europa sprer uroen seg parallelt med av svinepesten sprer seg. Nylig meldte Nationen at danskene er ferdige med å sette opp et halvannet meter høyt gjerde langs grensa til Tyskland for å stoppe villsvin fra å komme inn i landet.

Sykdommen er ikke kommet til Tyskland, men ble nylig funnet bare åtte mil fra den tyske grensen i Polen.