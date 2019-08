Svineeksportører med krisemøte i Danmark

Danskene er store på svinekjøtt, og eksporterer millioner av griser årlig. I sommer ble nye regler implementert, noe som betyr at transport av griser på meldes inn i loggbøker 48 timer før avreise. Tiltaket er ment for å ivareta dyrevelferden.

Eksportørene mener på sin side at det ikke bidrar til bedre dyrevelferd, men derimot mer kontortid og økte utgifter.

Det er den danske rikskringkasteren Danmarks Radio (DR) som melder om dette.

Det er Fødevarestyrelsen, noe som tilsvarer Mattilsynet i Norge, som håndhever reglementet.

– Det er trist å oppleve at Fødevarestyrelsen ikke har en forståelse for at vi ikke kan planlegge transporten så lang tid på forhånd, sier Lisbeth Hommelhoff, som er formann i organisasjonen for husdyrhandel i Danmark

Økte utgifter

Thomas Fugl venter å eksportere 1,2 millioner griser i 2019. Han opplever de nye reglene som unødvendige.

– Det som fra politikernes side var et initiativ for bedre dyrevelferd er på ingen måte blitt det. Vi håper at Fødevarestyrelsen og ministeren vil ta hånd om det her.

– Det kan skje endringer i hvem som kjører svinetransporten, dersom sjåføren blir syk for eksempel. Endringen skal noteres i loggboken, og derfor skal vi vente 48 timer på å sende grisene av sted, selv om både bilen og den vikarierende eksportøren allerede er godkjent, sier Fugl.

Fugl sier utgiftene hans har økt med 15–20 prosent i juli, og at kontortiden hans har økt med 30–40 prosent.

– Reglene har skapt et enormt dårlig arbeidsmiljø i virksomhetene. Hadde vi sett at dette ga bedre dyrevelferd hadde det vært fint, men det her er bare en hindring av eksporten, sier Hommelhoff.

Flere kontroller

Fødevarestyrelsen har også økt fra 100 til 250 månedlige kontroller av den danske svineeksporten.

DR har fått tall på kontrollene Fødevarestyrelsen gjorde i juli. 25 av 257 kontroller endte opp med sanksjoner. Tre av dem handlet om transportdokumenter.

– Bransjen har kritisert oss for at sanksjonene vi har gitt primært handler om byråkratiske forhold, men det er ikke riktig. De forbudene og påbudene som vi har gitt er saker som relaterer seg til dyrenes velferd, sier Per Henriksen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen til DR.