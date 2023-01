Sverige overtar formannskapet i EU

EU-landene veksler på å ha formannskapet, og de neste seks månedene er det Sveriges tur. Det skjer etter at Tsjekkia har sittet ved roret i siste halvdel av 2022.

Sverige tok etter høstens valg et langt skritt mot høyre, da en borgerlig trepartiregjering med parlamentarisk støtte fra Sverigedemokraterna (SD) overtok makten.

Hvordan dette vil påvirke det svenske formannskapet er usikkert, men flere mener at den nye dynamikken i svensk politikk også kommer til å spille seg ut i europeisk politikk.

Mindre handlingsrom?

Selv om SD har droppet sitt tidligere krav om at Sverige bør melde seg ut av EU, kan partiets ønske om en svært streng innvandringspolitikk skape friksjon i Sverige og innskrenke regjeringens handlingsrom under formannskapet.

EU-parlamentarikeren Heléne Fritzon fra Socialdemokraterna, som nå er i opposisjon, mener at høyreregjeringen har kommet med mange vakre ord om sine planer for formannskapet, men at det er usikkert hva de kommer til å få til.

Regjeringen i Stockholm, som består av Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna, vil blant annet jobbe for å holde EU samlet når det gjelder unionens støtte til Ukraina. Den vil også sikre frihandelen til tross for krav om en tøffere reaksjon på USAs grønne subsidier.

Kampen mot klimaendringene står også høyt på agendaen, i tillegg til et løfte om å beskytte EUs grunnleggende verdier i møte med de nasjonalkonservative regjeringene i Ungarn og Polen, som begge har flere konflikter gående med Brussel.

– Men det er stor uro når det i praksis er Sverigedemokraterna som har overtaket, sier Fritzon.

– Uerfarne

Regjeringsavtalen som ble inngått med partiet, innebærer at SD formelt skal informeres om avgjørelser som tas.

– Men generelt er EU-saker ekskludert fra denne avtalen, sier Göran von Sydow, direktør ved Svenska institutet för europapolitiska studier, til nyhetsbyrået AFP.

Han er ikke så bekymret for at SD kommer til å stikke kjepper i hjulene for regjeringen. I stedet er han usikker på om Sverige vil lykkes med å holde en stødig hånd på roret i en svært urolig geopolitisk situasjon.

– Utfordringen kommer til å være den relativt uerfarne regjeringen, sier han.

– Mange av ministrene og deres nærmeste politiske rådgivere har svært liten erfaring i å delta på EU-møter, sier han.

– Reserverte svensker

Tradisjonelt har Sverige hatt en ganske reservert holdning til EU.

– De har en tendens til å holde litt avstand, sier Sebastien Maillard, direktør ved Institut Jacques Delors i Paris.

Han spår at Sverige kommer til å gjøre det de er forpliktet til i løpet av formannskapet, men uten å involvere seg for mye.

Landet som har EUs formannskap, kan bidra til å sette dagsordenen for unionen, men det er også forventet å spille en nøytral rolle og fungere som megler når det skal inngås komplekse kompromisser.

Mer beskjedent

Mens noen EU-land bruker perioden til å kaste litt lys over seg selv, er det ventet at Sverige vil innta en lavere profil. I år har både Frankrike og Tsjekkia brukt perioden til å arrangere store toppmøter på slottet i Praha og i Versailles. Men noe slikt er ikke planlagt i Sverige. Ministermøtene som skal arrangeres i landet, kommer til å holdes på et konferansesenter i nærheten av Stockholm lufthavn Arlanda.

Når det gjelder mer konkrete saker, så satser svenskene på å få i gang forhandlinger om frihandelsavtaler med en rekke land og regioner.

Men dette kan bli overskygget av uroen som har brutt ut i EU etter at USAs president Joe Bidens lanserte en plan om å bruke over 400 milliarder dollar i subsider på grønn industriutvikling i USA.

Krever tøft svar

Både Frankrike og Tyskland mener at planen utgjør ren proteksjonisme fra USAs side.

Kravet om en tøff linje fra enkelte hold har skapt frykt for det som kan utvikle seg til å bli en handelskrig mellom Europa og USA.

– Det svenske formannskapet vil uten tvil komme på kant med de fransk-tyske tiltakene som blir iverksatt som svar på den amerikanske planen, sier Maillard.

– Stockholm vil måtte håndtere spenningene mellom de 27 medlemslandene ut fra hvordan de reagerer og hvor aggressive de er, sier han.

