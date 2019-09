Sverige holder tilbake utbetalinger til norsk skogselskap i Afrika

Ifølge bistandsmagasinet Development Today var den svenske Energimyndigheten i forrige uke i ferd med å gi grønt lys for utbetalingen da bremsene ble satt på.

Like før ble det offentliggjort en kritisk rapport om at småbønder i Uganda er blitt fordrevet fra jorda si for å gi plass til Kachung-plantasjen til Green Resources, der tusenvis av furutrær er blitt plantet ut.

Green Resources har tidligere tilbakevist beskyldningene om landran.

– Ikke nytt

Ifølge Ola Westberg ved Energimyndigheten har betalingsutsettelsen imidlertid ikke noe med anklagene å gjøre.

– Så vidt vi kan se, inneholder rapporten ikke noen ny informasjon, og konklusjonene stemmer ikke med en uavhengig gransking som vi har gjennomført, heter det i en uttalelse på Energimyndighetens nettsider.

Heller ikke Norfund, som har gitt store lån til Green Resources, fester lit til beskyldningene i rapporten.

Westberg sier at betalingsutsettelsen i stedet er en følge av Energimyndighetens egen vurdering av prosjektet.

– Vi gransker fortsatt framdriftsrapporten fra Green Resources. Overføringen kan skje hvilken dag som helst, men trolig ikke denne uka, sier han, men understreker at det ikke vil bli noen overføring før myndigheten er fornøyd.

Problemer

Green Resources, som ble etablert i 1995, står bak en av de største norske investeringene i Afrika og regnes i dag som det største skogselskapet på det afrikanske kontinentet. Siden slutten av 1990-tallet har selskapet sikret seg leiekontrakter på store landområder i Mosambik, Tanzania og Uganda – med god hjelp av bistandsmillioner, rike investorer – blant dem Kjell Inge Røkke, Åge Korsvold og Tom Vidar Rygh – samt gunstige lån fra Norfund og utviklingsbanker.

I forrige uke ble det kjent at Green Resources har store økonomiske problemer, og at finanstoppene, som har investert opptil tre milliarder kroner i prosjektet, risikerer å tape nesten alt til fordel for statlige utviklingsbanker.