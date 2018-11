De to personene fisket i elva Svartån på en strekning mellom Västerås og Skultuna lørdag da de fikk napp.

Annonse

På kroken satt det en hodeskalle, ifølge politiet.

Politiet har innledet drapsetterforskning for å slå fast om det er noe kriminelt som ligger bak. Hodeskallen har blitt sendt til rettsmedisinere i Uppsala, der det er bekreftet at det med stor sannsynlighet dreier seg om et menneskehode.