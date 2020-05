Svensk studie: Vindkraft har negativ effekt på søvnen

– Jeg synes det er et veldig interessant resultat. Delvis med tanke på at vi ser påvirkningen ved såpass lave nivåer, og delvis fordi vi ser at de objektive dataene støttes av det som testpersonene selv sier de har opplevd.

Det sier Kerstin Persson Waye til SVT. Hun er professor i miljømedisin ved Göteborgs Universitet.

I studien har 50 personer deltatt, hvor 24 personer bor maks en kilometer fra et vindkraftanlegg, mens de resterende 26 ikke bor i nærheten av vindturbiner.

I tre netter ble personene testet i et lydmiljølaboratorium hvor ulike fysiologiske reaksjoner ble målt både under helt stille forhold og perioder med vindkraftlyd.

– Trøtte og irriterte

Forskerne har kommet fram til at natten med vindkraftlyd førte til forsinket og kortere såkalt drømmesøvn. Testpersonene uttalte også at de opplevde søvnen som dårligere.

– De våkner på natten og har vanskeligere for å sovne igjen. De kjenner seg mindre uthvilte på morgenen, og kjente seg trøtte og irriterte, beskriver Persson Waye hvordan testpersonene responderte.

– Studien gir oss informasjon som vi behøver for å enten beholde eller forandre de retningslinjer som finnes, sier hun til den svenske kringkasteren.

Hun sier samtidig at man ikke kan slå fast langtidsvirkningen på helsen basert på denne studien alene.

– Som å bo ved Arlanda

Lars “Knallis” Johansson bor like ved et vindkraftverk i Dalarna i Sverige, og sier at det er mye lyd, spesielt når det snør og er rundt null grader.

– Det høres nesten ut som du skulle bodd noen kilometer fra Arlanda. Jeg har bodd med denne lyden i ni-ti år og jeg venner meg ikke til den, sier han til SVT.

Det norske nettstedet Forskning.no har tidligere skrevet om den svenske forskningen. Der trekker de fram fastlege Steven Crozier som har tatt til orde for at Norge bør innføre lignende regler som i Tyskland.

– Han mener Norge bør innføre samme regel som Tyskland, hvor det er forbud mot å bygge vindturbiner som er nærmere bebyggelse enn 10 x turbinhøyden i meter, står det i artikkelen.