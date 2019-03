Svensk eks-landbruksminister trekker seg fra Riksdagen etter anklager om sex-trakassering

Erlandsson har blitt gjenstand for intern gransking i Centerpartiet, der partiledelsen har tatt anklagene mot ham på stort alvor.

Ifølge Expressen dreier det seg om tre hendelser, to i fjor og en i 2016 der han anklages for «upassende oppførsel» og klåing på kvinnelige representanter fra Moderaterna.

– Ingen skal ha grunn til å føle seg utsatt, og jeg tar disse opplysningene på største alvor. Derfor har jeg oppfordret ham til å forlate sin plass i Riksdagen, noe han nå har besluttet å gjøre, skriver Centerpartiets gruppeleder Anders W. Jonsson i en uttalelse.

Ønsker ikke å kommentere

Verken Jonsson eller partiets presseavdeling vil kommentere saken, av hensyn Erlandssons familie. Erlandsson selv vil heller ikke kommentere saken, ifølge partiet. TT har forsøkt å kontakte Erlandsson for kommentarer.

Én av kvinnene, riksdagsrepresentanten Cecilia Magnusson, forteller overfor avisa Expressen om en hendelse som skal ha funnet sted på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i 2016.

– Han la hånda på låret mitt under bordet. Jeg skjøv den bort med én gang, men den kom tilbake, sier hun til Expressen.

En annen politiker fra Moderaterna, Cecilie Tenfjord-Toftby, sier hun er blitt utsatt for en tilsvarende hendelse i riksdagens kantine i oktober i fjor.

– Det var et overtramp og totalt uakseptabelt. Jag følte meg krenket, sier hun til avisa.

– Uakseptabel oppførsel

Moderaternas gruppeleder Tobias Billström sier til Aftonbladet at han har vært i kontakt med Centerpartiet.

– Jeg kan bekrefte at vi har blitt fortalt fra riksdagsrepresentanter om at Eskil Erlandsson har oppført seg uakseptabelt. Vi har hatt kontakt med Centerpartiet en stund og krevd at de fatter en beslutning. Utover det har vi ingen kommentarer, sier han.

Erlandsson har sittet i Riksdagen siden 1994 og har bakgrunn som landbruksminister.