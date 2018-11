Storbritannias statsminister klar for ny uke med brexitstrid

– Det handler ikke om meg, men nasjonens interesse, sier hun i et intervju med Sky News.

May har gitt intervjuer til britiske redaksjoner gjennom helgen for å sikre støtte for utkastet til brexit, som er Storbritannias skilsmisseavtale med EU.

– Ingen alternativer

May sier det ikke finnes andre alternativer enn det brexitutkastet hun presenterte tidligere denne uken.

– Det er ingen alternativ plan på bordet. Det er ingen annen avtale vi kunne ha blitt enige med EU om, uttaler May i en artikkel i søndagsavisen til The Sun.

Hun er under hardt press fra Parlamentet og eget parti. Gjennom fredagen kom det stadig flere avganger i regjeringsapparatet og brev om mistillit mot henne.

I så fall må minst 48 medlemmer av de konservative parlamentsmedlemmene levere inn et formelt brev om mistillit for å utøse et votum, men det er ikke kjent om det er kommet inn tilstrekkelig med brev.

– Så vidt jeg vet, så er det ikke det. Å bytte ut ledelsen på dette tidspunktet vil ikke gjøre forhandlingene noe lettere, og det kommer heller ikke til å forandre fordelingen i parlamentet, sier hun i intervjuet i Sky News.

Fredag ble det ikke opplyst hvor mange som hadde levert inn sin mistillit, selv om komiteens nestleder Steve Blaker sa at innleverte brev nå er svært nær de 48 som trengs.

Det er imidlertid uklart om det, dersom grensen nås, vil være flertall blant de konservative i Parlamentet for å felle May.

Toppmøte i EU

Labour-leder Jeremy Corbyn sier til Sky News at hans parti ikke har nok stemmer i Parlamentet til å stoppe forslaget til brexitavtale.

– En ny folkeavstemning er aktuelt i framtiden, men det er ikke aktuelt i dag, sier han.

May venter ganske tøffe dager framover. 21. november er det spørretime i Underhuset i Parlamentet og 25. november er det toppmøte i EU. Parlamentets avstemningen om brexitavtalen kommer trolig første halvdel av desember.

– Det er kritisk det som skjer nå, sier statsministeren.

Til uken reiser hun til Brussel for å drøfte med blant andre EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. I tillegg møter hun de andre lederne der i forbindelse med toppmøtet.