Stanser dyretransporten flere steder i Europa på grunn av hetebølgen

EU-regler sier at det ikke er lov å kjøre dyretransport på over åtte timer dersom det er over 30 grader. Det er det mange steder i Europa nå, og det betyr at en god del dyretransport må vente.

I Danmark, hvor man eksporterer en god del svinekjøtt, betyr det at transporten sørover og østover stanses. I land som Tyskland, Belgia, Frankrike og Italia har temperaturene ligget rundt 40 grader de siste dagene.

– Vi hadde en kort tur til Tyskland i dag tidlig, på under åtte timer, men Mattilsynet mente det var for varmt for resten, sier øren Westergaard fra transportselskapet H & S Westergaard A/S til danske Landbrugsavisen. Han forteller at de har utsatt kjøreturen slik at en ikke kommer til de varmeste områdene før sent på kvelden eller natten.

Avisen skriver at det er tillatt å kjøre dersom lastebilene har installert kjøleanlegg, hvis ikke må man utsette kjøreturene til nettene.

Kjøleanlegg eller nattkjøring

H&S Westergaard A/S transporterer 35.000 griser i uken.

– Vi tror ikke det blir full stopp, det hadde vært fatalt for dyrevelferden i grisehusene. Dersom vi ikke får transport grisene som er solgt, vil det ikke være plass til nye griser, sier Westergaard.

Det andre dyretransportørselskapet NV-Randers A/S har også måtte utsette kjøringene sine ut av landet. De setter sin lit til at hetebølgen vil gå over relativt raskt.

Annonse

– Det ser ut til at det er i dag og i morgen at det blir en utfordring, mens i neste uke ser det ut til å bli normale temperaturer, sier Michael H. Vinderslev.

Fødevarestyrelsen, som tilsvarer Mattilsynet i Norge, har vært tydelig på at det er viktig å følge reglene i forbindelse med transport i denne varmen.

– Det betyr at det i de kommende dager vil det ikke være mulig å transportere dyr til mange destinasjoner i Europa. Dersom transportørene skal kjøre, må de ha kjølingsutstyr i lastebilen som kan holde temperaturen nede. Alternativ skal de gjennomføre kjøreturen på natten. Dette har vi informert transportbransjen om, sa Stig Mellergaard, sjefkonsulent i Fødevarestyrelsen i en pressemelding onsdag.

Tre dyr døde

En nederlandsk sjåfør ble onsdag stoppet i Wuppertal i Tyskland etter at en bilist hadde ringt politiet. Når sjåføren ble stoppet viste det seg å være over 40 grader på lasteplanet og det var tomt for vann.

Brannvesenet bidro og fikk gitt vann til dyrene, likevel døde tre av dyrene, om lag 140 dyr ble reddet. Det melder den tyske avisen Bild.

Den nederlandske sjåføren ble anmeldt og bøtelagt for hendelsen.