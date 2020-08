Sauerasen Texel, som stammer fra den lille øya Texel utenfor Nederland, er blant annet kjent for sitt karakteristiske utseende. Under en nylig auksjon i Skottland ble det satt prisrekord for sauen "Double Diamond".

Bare seks måneder gammel ble den ekstremt muskuløse sauen, fostret opp i Cheshire i England, solgt for svimlende 367.500 britiske pund. Det tilsvarer 4,3 millioner kroner med dagens kronekurs.

Det var tre avlere som spleiset på "Double Diamond". En av dem, Jeff Aiken, forteller til den britiske avisa The Guardian at de hadde hatt et øye på sauen i flere uker.

– Det er som alt annet næringsliv – hesteløp eller storfe-næringen. Av og til kommer det noe spesielt, og i går dukket en ekstra spesiell Texel opp. Alle ville ha en bit av den, sier han til avisa.

Det er ikke ukjent at Texel-sauer selges for en god slump med penger, ifølge The Guardian. Ofte selges de for sekssifrede summer.

– Det var mer nervepirrende enn spennende, sier Aiken til avisa.

– Vi visste at det ville bli spesielt, han er en fremragende sau støttet opp med all den beste genetikken. Det var sju-åtte stykker som virkelig ønsket ham, og det ledet til prisen, fortsetter Aiken.

Prisen for "Double Diamond" oversteg den forrige salgsrekorden på auksjon, satt i 2009, med 1,6 millioner kroner ut fra dagens kurs.

Aiken og hans samarbeidspartnere i kjøpet skal dele på sauen og bruke den til avl av heller dyre sauer. Overfor The Guardian understreker han at å betale så mye for en sau er unormalt.

– Misforstå meg rett, det er en obskøn pris å betale for en sau, og bør ikke være en refleksjon av landbruket, sier han.