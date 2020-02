Skotske bønder får millioner for å kutte klimautslipp

For at skotske bønder skal nå sine klimamål, har myndighetene lagt penger på bordet. 40 millioner pund, eller nesten 480 millioner norske kroner, skal gå inn i et program som skal få skotske bønder til å redusere sine utslipp, skriver Farmers Weekly.

Pengene skal gå til ting som økt skogplanting, sette i gang med pilotordninger for å redusere utslipp, få fram de positive sidene med beitebruk og en økt satsing på fornybar energi, inkludert biodrivstoff.

– Hovedfokuset med dette programmet er å tilby praktiske og effektive måter for bønder å gjøre forandringer i deres virksomhet slik at de kan starte på overgangen til en lavkarbonsframtid, ved å levere en bærekraftig, produktiv og lønnsom landbrukssektor, sier Fergus Ewing, sekretær i den skotske regjeringen, i en uttalelse på myndighetenes nettsider.

20 millioner pund vil deles ut som tilskudd, mens de resterende 20 millioner pundene vil være mulig å søke om og fungerer mer som klimalån.

Skotske myndigheter har planer om å sette i gang programmet allerede senere i 2020.

Både Skottland og den britiske bondeorganisasjonen NFU har satt seg ambisiøse klimamål, og sagt at de skal være netto nullutslippere innen henholdsvis 2045 og 2040.