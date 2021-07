Skogbranner herjer på Kypros – minst fire personer har mistet livet

De omkomne er trolig fire egyptiske jordbruksarbeidere som har vært savnet siden lørdag. De ble funnet utenfor en landsby i Larnaka-området 400 meter fra en utbrent bil, ifølge en lokalavis.

Brannen brøt ut nordøst for havnebyen Limassol lørdag ettermiddag etter langvarig tørke og høye temperaturer. Hundrevis av brannfolk og elleve fly deltar i brannslukningen, melder rikskringkastingen RIK.

Både Israel, Hellas og Italia har sendt brannslukningsfly til øya.

Landsbyer evakuert

Det er skog- og landområder ved Troodos-fjellene som står i brann, og mange landsbyboere har måttet flykte fra flammene. Flere boliger har brent ned.

– Det er en tragedie, skriver president Nikos Anastasiades på Twitter.

Han omtaler brannen som den største siden 1974, året da øya ble delt etter at Tyrkia invaderte den nordlige delen.

– De høye temperaturene og vinden er våre største trusler, sa Anastasiades da han søndag besøkte landsbyen Vavatsinia noen få kilometer øst for brannen.

Mann mistenkt

En 67 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for ildspåsettelse. Et øyenvitne skal ha sett ham forlate en landsby samtidig som brannen startet der lørdag.

En talsmann for Kypros' regjering sier søndag at brannen har to fronter, men at de mange brannslukningsflyene gir håp.

Søndag morgen ble det anslått at 50 kvadratkilometer med skog og jordbruksområder var blitt ødelagt.