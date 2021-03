Sjokkerende video: Enorme mengder mus invaderer Australia

Avlinger går tapt, hus invaderes og sykdommer spres. Folk i det østlige Australia opplever for tiden voldsomme skrekkfilm-lignende scener.

Værforholdene har gitt perfekte yngleforhold for mus, og enorme mengder har tatt seg inn i hus, fjøs og åkre.

– Bønder opplever fysisk skade på sommeravlingene, slik som solsikke og mais. Hele avlinger med solsikker er ødelagt i visse deler, sier Matthew Madden til Nationen, sjef for korn i NSW Farmers. Det er bondeorganisasjonen i delstaten New South Wales, øst i Australia.

Det er for tiden sensommer i Australia, og de nylige innhøstede avlingene er også ettertraktet blant musene. En video Nationen har fått tilsendt fra NSW Farmers viser enorme mengder mus som har tatt hus i stabler med høy.

Sprer sykdom

Men bønder er enda mer bekymret for at musene vil spise opp kornavlinger, når bønder nå planter for innhøsting til høsten, etter norsk årstid.

Madden forteller også at sykdom spres med den pest-lignende museinvasjonen.

– Mus invaderer også hjem, og lukten av museavføring og døde mus er sterk i mange byer regionalt. Det er også rapporter om at det på grunn av økt gnageraktivitet i boliger i samfunnene våre, har vært en økning i leptospirose-tilfeller i regionen, sier Madden.

Leptospirose er en akutt bakteriesykdom som overføres fra dyr til mennesker, ifølge Norsk Helseinformatikk. I de fleste tilfeller har sykdommen et mildt forløp, men unntaksvis kan det oppstå alvorlig sykdom.

Østlige Australia

Det er i hovedsak delstatene New South Wales og Queensland som opplever de store forekomstene av mus.

Bønder blir blant annet rådet til å hindre at mus nå får tilgang til ting å spise, slik at det er mer sannsynlig at musene tar til seg musegift.

Ifølge Wikipedia er det ikke uvanlig at det i Australia forekommer invasjoner av mus. Ifølge artikkelen kan det i de verste områdene bli opp mot 3000 mus fordelt på bare ti dekar.

Det er spesielt i landbruksområdene i Øst-Australia som rammes av muse-invasjonene.