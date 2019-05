Seks måneder med gule vester-protester

I et halvt år har protestbevegelsen gule vester demonstrert i Frankrike. Demonstrasjonene har ført til vold, opptøyer og dødsfall, men også politiske tiltak.

17. november 2018 blokkerte nær 300.000 demonstranter iført gule refleksvester veier og rundkjøringer på den franske landsbygda.

Denne første demonstrasjonen kom som følge av økte priser på drivstoff, men utviklet seg til landsomfattende protester mot høyere levekostnader og president Emmanuel Macrons politikk, som demonstrantene mener favoriserer rike og næringslivet i Frankrike.

Nær hver lørdag siden 17. november har det vært nye protester rundt om i landet, og flere ganger har det ført til voldelige sammenstøt med politiet.

Til sammen er elleve personer blitt drept, over 4.000 skadd og over 12.000 pågrepet under demonstrasjonene så langt.

1.797 medlemmer av sikkerhetsstyrkene har blitt skadd, ifølge det franske innenriksdepartementet.

Her er noen av de mest slående øyeblikkene i løpet av de siste seks månedene:

Vold og plyndring på Champs-Élysées

1. desember bryter det ut store opptøyer på og ved paradegaten Champs- Élysées, som blir hovedsete for uroen og protestene. Handlingene under opptøyene sjokkerer Frankrike.

Blant annet blir museet inni Triumfbuen plyndret, og det spraymales slagord nederst på det verdenskjente monumentet. «De gule vestene vil seire» er blant det som blir skrevet.

Det settes fyr på biler og restauranter, butikker blir plyndret og politifolk angripes.

Tre dager senere settes det fyr på en lokal politistasjon i Haute-Loire-distriktet, noe som fører til et spontant besøk av president Macron. Besøket blir ikke hyggelig. Forbigående som får øye på presidenten, overøser ham med grove fornærmelser og hån.

Opptøyene fortsetter på nyåret. 5. januar kjører demonstranter gaffeltrucker inn i dørene til kontoret til den franske regjeringens talsmann Benjamin Griveaux.

Våpenbruk og skader

Politifolkene har fått kritikk for våpenbruken mot demonstrantene, spesielt gummikuler og elektrosjokkvåpen.

En av de mest profilerte personene i protestbevegelsen, Jerome Rodrigues, får en øyeskade under en demonstrasjon i Paris 26. januar. Han mister øyet og hevder en gummikule var årsaken.

16. mars blir Champs-Élysées-avenyen igjen plyndret av demonstranter.

I Nice får en 73 år gammel kvinnelig aktivist brudd på hodeskallen 23. mars da sikkerhetsstyrker forsøker å stanse en ulovlig gule vester-demonstrasjon. Macron høster kritikk for å ønske henne «god bedring, og kanskje en smule klokskap».

20. april roper en rekke demonstranter «ta livet ditt, ta livet ditt» til politifolk under en demonstrasjon. Antallet politifolk som begår selvmord er for tiden rekordhøyt i Frankrike, ifølge AFP.

Macrons reformplan møtes med skuffelse

I et forsøk på å dempe protestene har det blitt holdt landsomfattende debatter, blant annet om hvilke skatter som kan senkes.

Macron lanserte i slutten av april en reformplan som blant annet innebar desentralisering, mulighet for flere folkeavstemninger og lavere skatter.

Planen ble imidlertid møtt med skuffelse av gule vester-bevegelsen.