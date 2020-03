Russland vil begrense korneksporten framover

Det russiske landbruksdepartementet kom før helgen med et forslag om å begrense eksporten av korn til sju millioner tonn i perioden april til og med juni. Ifølge Reuters støtter finansministeren i landet dette forslaget.

Ifølge Reuters var sju millioner tonn om lag det samme som russerne forventer å eksportere i perioden, så forslaget trenger ikke å være problematisk. Handelseksperter frykter derimot at dette kan strammes ytterligere inn.

– Vi ble enige om et slikt utkast til resolusjon 27. mars som en del av vårt arbeid mot koronaviruset, sier finansdepartementet i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået.

Forslaget er foreløpig ikke vedtatt av den russiske regjeringen.

Annonse

Den tyske avisen Deutsche Welles internasjonale utgave har listet opp flere land som har diskutert begrensninger i eksporten framover. Eksperter har blant annet fryktet at begrensninger i eksporten av hvete og hvetemel vil føre til høyere priser, blant annet på brød.

Rainer Thiele ved Kiels institutt for verdensøkonomi sier til avisen at han ikke tror alle storeksportørene av korn vil holde maten for seg selv.

– EUs medlemsland så vel som andre viktige aktører på verdensmarkedene for korn som USA, Canada og Australia vil med all sannsynlighet holde opp forsyningene. Noen andre relevante aktører som India, den største eksportør av ris, kan følge Kasakhstan og Russlands eksempel, sier Thiele.

Ifølge artikkelen følger Ukraina situasjonen i verdenshandelen tett. Kasakhstan har fram til midten av april stoppet eksport av en rekke varer, inkludert hvetemel, sukker, gulrøtter og poteter. Samtidig har Vietnam kansellert enkelte eksportavtaler av ris.