Økologisk blomsterhonning, Svensk honungsförädling

Juryen skriver om honningen at de mener at med selskapsnavnet Svensk honungsförädling i blå og gule farger på flasken, at den fremstår som svenskprodusert. Ifølge Äkta vara kommer honningen hovedsakelig fra land som Mexico, Brasil, Cuba og Bulgaria.

Smørdeig, Pop! Bakery

Det finnes ikke noe smør i smørdeigen, skriver juryen. Sverige skal ha fått et unntak i lovgivningen for å kunne kalle produktet for smørdeig tross for at det ikke har smør i seg. Istedenfor smør blir det blant annet brukt palmeolje.

Alkoholfri eplesider, Herrljunga sider

Sideren markedsføres som "håndverkssider", og juryen reagerer på dette da sideren er produsert på Herrljungas fabrikk, hvor også annen sider produseres. Sideren inneholdt 25 prosent eplejuice.

Rømme- og pepperdressing, Max

Burgerkjeden Max har produsert sin egen dressing, men juryen er ikke imponert. Det er fordi det ikke er rømme i dressingen. Juryen skriver at dressingen ikke inneholder meieriprodukter i det hele tatt.

Nøttemiks honning og salt, Estrella

Posen med nøtter reklamerer med honningristede nøtter. Honning er nevnt fire ganger på forsiden av posen. Men juryen skriver av at 35 gram sukker, utgjør honning to gram av det.

Kilde: Äkta vara