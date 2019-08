Romania trosser EU: Transporterer levende sauer i ekstrem varme

Rumenere vil eksportere levende sau til land som Kuwait, Jordan, Qatar og De forente arabiske emirater. Ifølge Euronews skal sauene transporteres i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden Id al-adha,

Det er totalt om lag 70.000 sauer som skal fraktes til landene i Midtøsten.

EU har advart Romania om å gjennomføre det, med tanke på at høye temperaturer gjør at man ikke kan gå god for at dyrevelferden blir ivaretatt.

– Vi har mottatt filmklipp som viser at dyr transporteres den Persiske bukta i løpet av sommeren under forferdelige forhold, skriver Vytenis Andriukaitis, EU-kommissær for helse og matsikkerhet i et brev til den rumenske landbruksministeren Petre Daea ifølge Euronews.

Landbruksministeren har derimot ikke tenkt til å stoppe eksporten. Det har hun opplyst til rumensk TV. Ifølge Andriukaitis kan temperaturene i stige godt over 40 grader i det området.