Rekordmange villsvin ble skutt i Sverige i fjor

Det melder Svenskjakt.se.

Økningen i antall dyr skutt er på 11.908 fra året før. Daniel Ligné, konsulent for riksjakt i det svenske jegerforbundet, sier forholdene har vært gode for villsvinene de siste årene.

– Gode fôrforhold og milde vintre på mange steder har vært positivt for villsvinene. Jegerforbundet har vært tydelig i sitt råd til landets jegere at det er nødvendig med økt jakt. Og jegerne har tatt det med seg. Det er også positivt at andelen felte villsvin som er yngre enn ett år øker, sier Ligné til Svenskjakt.

Han er samtidig opptatt av tempoet holdes oppe videre. Et av tiltakene han peker på som viktig er at det legges til rette slik at det blir enkelt å selge kjøttet for jegerne.

Myndighetene i Sverige har allerede gjort endringer i lovgivningen for å gjøre det enklere for svenske jegere å jakte villsvin.

– Det er bra. Jegerforbundet ønsker velkommen avgjørelsen om å tillate nattkikkert og bevegelseslys, sier Ligné videre.

For vår del er det derimot ikke i regionene som grenser til Norge hvor det har blitt skutt mest. De tre länene hvor det har blitt skutt flest villsvin er i Skåne, Sødermanland og Stockholm, altså mer sør og øst i vårt naboland.

I Skåne ble det skutt 17.338 villsvin. I jaktåret 2008/2009 ble det skutt 49.414 villsvin og antallet har steget mye de siste årene. De to siste årene har antall villsvin skutt ligget på over 100.000.