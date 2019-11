Paris åpner sin første økologiske og klimavennlige kirkegård

Myndighetene i Paris har bestemt at 1600 kvadratmeter skal gi plass til om lag 150 klimavennlige graver.

På sine egne nettsider skriver bymyndighetene i Paris at gravene skal være 100 prosent nedbrytbare, de skal være billigere og det skal være færre planter på gravene.

– Den første fordelen med dette gravområdet er muligheten til å etterlate et økologisk fotavtrykk som er så lavt som mulig, sier Sylvain Ecole, leder for kirkegårdene i Paris på deres egne nettsider.

Klimavennligere og billigere

Nettstedet Citylab har skrevet om nysatsingen, også den norske avisen Framtida har omtalt saken.

De ansvarlige for kirkegårdene har satt ned noen regler for den nye økologiske gravplassen.

• Avdøde skal gravlegges i klær av naturfiber, i en kiste eller urne som er laget av papp eller lokalprodusert tre uten lakk eller behandling.

• Gravstøttene skal være av tre, og ikke stein som er mest vanlig.

Gravene på den nye kirkegården som ligger i bydelen Ivry-sur-Seine skal det være billigere gravplasser enn ved de andre kirkegårdene.

– Den andre fordelen er den økonomiske, fordi en økologisk gravplass koster 22 prosent mindre. 294 euro for tiårsperiode mot gjennomsnittet for gravplasser i Paris på 376 euro, sier Ecole.

Mindre blomster

Det har også blitt satt begrensninger på planters størrelse på gravene. Store planter vil ikke bli akseptert.

Paris har satt som mål å være karbonnøytral innen 2050. Pénélope Komitès som har det politiske ansvaret for kirkegårdene i Paris sier til Citylab at dette er en del av byens ambisjon.

– For å holde oss til vårt mål om å være karbonnøytralt innen 2050 kan ikke noe felt bli glemt, sier Komitès, ifølge Citylab.

I 2015 gjorde Paris det forbudt å bruke sprøytemidler på alle kirkegårder i storbyen.

Richard Feret representerer bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråene i Frankrike og sier at de allerede har gjort mye for å redusere utslippene, blant annet gjennom at mange produserer svært klimavennlig gravkister.

Feret er skeptisk til å bytte ut gravsteinene på gravene.

– Dersom man tenker på å holde minnene av en person i live, så vil neppe gravstøttene av tre bli vedlikeholdt godt nok, i og med at de vil bli utsatt for dårlig vær, sier Feret til Citylab.