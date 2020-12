Oste-avsløring i Sverige – fjerner mugg og pakker osten på nytt

I bilder og video den svenske avisen Aftonbladet har fått tak i, blir det vist såkalte Hushållsoster med muggflekker på. Mugget blir deretter fjernet med ostehøvel av de ansatte, og pakket inn på nytt.

Hushållosten er den vanligste typen ost i Sverige, og selges ofte i pakninger på én eller to kilo.

Det kommer fram i Aftonbladet-saken at fjerning av mugg, ifølge de ansatte selv, er arbeidsoppgaver de blir pålagt av ledelsen å utføre.

Hushållosten fra Skånemejerier er en av de mest solgte i Sverige, og selges på butikkjeden Ica, som nå har besluttet å stanse salget av osten.

– Det vi så på filmen kjennes ikke akseptabelt, sier Lena Sparring, kvalitetssjef ved Ica Sverige. Hun sier at de ikke kjente til muggproblemene hos produsenten.

Pakker om tusenvis av oster

I en e-post fra kommunikasjonsdirektør i Skånemejeriet til Aftonbladet, kommer det fram at noen tusenvis av oster pakkes om hvert år.

“Hittills under 2020 har Skånemejerier producerat 1 546 930 hushållsostar. Av dessa har 6 384 hushållsostar paketerats om. Den exakta procentsatsen för ompackade hushållsostar under 2020 motsvarar då 0,41%. Ompackning sker av olika skäl som exempelvis förpackningsfelaktigheter eller vid förekomst av ytmögel. Denna ompackning sker på våra ordinarie produktionslinjer och görs när ordinarie produktion inte är igång. Detta innebär att ompackning sker löpande under ett antal veckor när möjlighet finns på produktionslinjen”, skriver Anette Gregow i en e-post til Aftonbladet.

Gregow sier selskapet følger reglene fra Livsmedelverket.

Reagerer på bildebruken

Skånemejerier har i ettertid lagt ut en pressemelding på egne nettsider i forbindelse med reportasjen i avisen.

Der påpeker de blant annet at ostene på bildet som blir brukt, som viser oster med omfattende muggdannelse, blir kastet.

– Det er viktig å understreke at ved store mengder mugg kastes osten, skriver Skånemejerier.

De skriver videre at de tidligere har pakket om oster med visse prikker med "ytmögel", men at de nå vil endre rutinene sine og kaste all innpakket ost med spor av mugg.

– Alle konsumenter kan kjenne seg sikre på at når de konsumerer Skånemejeriers, Icas og Lidls hushållsost, konsumerer de en ost av høyeste kvalitet, avslutter meieriet.