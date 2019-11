OECD: Klimaendringene kan få konsekvenser for verdensøkonomien

I sin halvårlige prognose anslår Organisasjonen for europeisk samarbeid og utvikling (OECD) en vekst på 2,9 prosent i verdensøkonomien i 2020, som er en 0,1 prosentpoeng lavere enn hva organisasjonen spådde i september, og langt lavere enn fjorårets spådom om 3,5 prosent vekst i 2020.

Ifølge organisasjonen vil det ikke se mye lysere ut i 2021 med en marginal stigning til 3,0 prosent vekst i verdensøkonomien. Det forutsetter imidlertid at en lang rekke faremomenter forsvinner, som handelskrigen til at Kinas økonomiske nedtur begrenses.

Bekymret for klimaendringer

Men en enda større bekymring knytter OECD til klimaendringene og landenes evne til å forstå og håndtere dem.

Ekstremvær knyttet til klimaendringene kan skape store kortsiktige forstyrrelser i verdensøkonomien, blant annet som følge av skader på landområder og store migrasjonsbølger, sa OECDs sjeføkonom Laurence Boone da rapporten ble lagt fram torsdag.

Han advarte om at den gryende krisen kan få konsekvenser for verdensøkonomien hvis ikke det tas grep blant annet i form av karbonprising.

Strukturelle faktorer

Boon sa også at han er bekymret over hvordan landene ligger an når det gjelder digitalisering økonomiske systemer og over forvitring av internasjonale avtalesystemer, som har vært gjeldende siden kommunismens fall for 30 år siden.

– Det vil i politisk henseende være en feiltakelse å se på disse endringene som midlertidige faktorer, som kan løses med pengepolitiske og finanspolitiske virkemidler. De er strukturelle, sa han.

OECD spår at veksten i EU-landenes BNP ender på 1,2 prosent inneværende år og 1,1 prosent neste år. I Kina og USA venter organisasjonen vekst i BNP med henholdsvis 6,3 og 2,3 prosent i 2019, men et fall til henholdsvis 2,0 og 5,7 prosent i 2020.

