Norsk støtte på 400 millioner for å bekjempe sult i fattige land

– Vi ønsker at støtten skal nå fram til de mest sårbare bøndene, særlig til kvinner, barn og ungdom på landsbygda i Afrika, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Økningen av antall mennesker som rammes av sult har økt jevnlig siden 2014. Over 820 millioner mennesker er i dag underernært. Koronakrisen truer med å ramme ytterligere 270 millioner mennesker av sult, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Verdens matvareprogram frykter at så mange som 300.000 mennesker kan dø av sult daglig over en tremånedersperiode, dersom de ikke mottar nødvendig hjelp.

– Vårt fokus er å sikre at de mest sårbare skal få nok, trygg og næringsrik mat. Derfor gir vi et stort beløp til et fond som har operert over ti år med gode resultater. Målet er å tilby finansiering der den trengs mest, for å gjenoppbygge matsystemer i tråd med landenes egne landbruksstrategier, sier Ulstein.

