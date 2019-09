Norsk regnskogstøtte til Kongo-Brazzaville

Tirsdag undertegnet president Denis Sassou N'Guesso en avtale med Central African Forest Initiative (CAFI), som sikrer landet 585 millioner kroner i støtte for å ta vare på regnskogen i landet. Norge bidrar med en tredel av dette.

Signeringen skjedde i Paris, og Frankrikes president Emmanuel Macron skrev under avtalen på vegne av CAFI. Foruten Norge bidrar EU, Frankrike, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Sør-Korea til initiativet.

Annonse

– En enestående sjanse til å ta vare på en regnskog som i stor grad er urørt. Dette blir ikke mindre viktig når vi ser hvor alvorlig situasjonen er andre steder i verden, blant annet i Amazonas, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Kongobassenget har verdens nest største regnskog, som dekker et areal på om lag 2 millioner kvadratkilometer.

Over 60 prosent av regnskogen ligger i Kongo. Resten fordeler seg på Kongo-Brazzaville, Gabon, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk og Ekvatorial-Guinea.

Norge har som et ledd i klimasatsingen bevilget over 1 milliard kroner til bevaring av regnskogen i området det siste tiåret. Over 20 milliarder kroner er til sammenligning bevilget til bevaring av regnskog i andre land, først og fremst Brasil og Indonesia.

CAFI ble opprettet i 2015, og Norge lovet da å bidra med 400 millioner kroner i året fram til 2020.