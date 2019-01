Norge nærmere en frihandelsavtale med Kina

– Denne ukens forhandlingsrunde i Oslo viser at både Norge og Kina ønsker fremgang i forhandlingene. Det er ikke overraskende at forhandlingene innen visse kjerneområder, slik som varer, er krevende. Men regjeringen fortsetter å prioritere frihandelsforhandlingene med Kina, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kina er Norges sjette største handelspartner og den viktigste i Asia. I 2017 handlet vi kinesiske varer for rundt 90 milliarder kroner.

I forhandlingsrunden i Oslo denne uka ble det forhandlet om handel med varer, handel med tjenester og investeringer, opprinnelsesregler, handelsforenkling, immaterialrett, offentlige anskaffelser, konkurranse, tekniske handelshindringer, veterinærspørsmål, handel og miljø, rettslige spørsmål og handelstiltak.

– Forhandlingsrunden var preget av positiv fremgang, og noen av forhandlingstemaene nærmer seg ferdigstillelse, sier Røe Isaksen.

Han innrømmer imidlertid at diskusjonene om markedsadgang for handel med varer og tjenester er krevende. Fra norsk side jobbes det for å få tollfrihet for industrivarer, inkludert sjømat. Samtidig er Kina opptatt av å få forbedret tilgang til det norske landbruksmarkedet.

Forhandlingene i Oslo er den 13. runden med forhandlinger om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina. Det tas sikte på en ny forhandlingsrunde i Beijing før påske.