Norge enige med Storbritannia om midlertidig vareavtale

Med den nye avtalen fortsetter varehandelen mellom Norge og Storbritannia med samme tollsatser når Storbritannia forlater det indre markedet midnatt 31. desember.

Les også: Positiv rundt Brexit forhandlinger

– Det har vært viktig for oss å jobbe for at denne avtalen ivaretar næringslivets umiddelbare behov for å unngå høyere tollsatser, mens forhandlingene om en frihandelsavtale fortsetter, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Annonse

Regjeringen skriver i pressemeldingen at partene tar sikte på å avslutte forhandlingene om ny frihandelsavtale så fort som mulig.

©NTB