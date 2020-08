Nord-Koreas myndigheter inndrar innbyggernes hunder – eierne frykter dyrene blir mat

Ifølge Kim Jong-un, Nord-Koreas diktator, er forbudet en følge av at hold av hund som kjæledyr representerer vestlig "dekadense". Nå krever den han at alle hunder blir levert inn, eller så vil myndighetene ta dyrene med makt, skriver New York Poste.

I fjor kunne FN melde at 10 millioner mennesker ikke hadde tilstrekkelig med mat i det asiatiske landet. Nå frykter flere at tiltaket med å forby hunder i virkeligheten er en måte å kunne brødfø befolkningen.

En kilde sa i juli til den engelske utgaven av Chosun Ilbo, en sørkoreansk avis, at diktatoren skal ha sagt at lavere klasser i Nord-Korea skal ha latt seg provosere over de rike som har hund, mens de selv har griser og andre husdyr på verandaen.

"Myndighetene har identifisert husholdninger med kjæledyrshunder og tvinger dem til å gi dem fra seg eller med makt konfiskere hundene", skal kilden ha sagt, ifølge New York Times.

Samtidig som myndighetene mener dette er en måte å slå ned på kapitalistisk ekstravaganse, tror hundeeierne at hundene skal bli mat for de fattige.

Ifølge Wikipedia er ikke hundekjøtt en ukjent ingrediens i land som Kina, Korea og Vietnam, samt i noen land i Afrika.