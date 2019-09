Sør-Korea med utbrudd av afrikansk svinepest

Det melder flere internasjonale medier, blant annet The Guardian og CNN.

Det var landbruksministeren i landet, som tirsdag kunne melde at prøver tatt av døde griser på en gård, viser at dyrene hadde den fryktede afrikanske svinepesten. Sykdommen har tatt livet av mange millioner griser i Asia, blant annet i land som Kina og Vietnam.

Kina er verdens største produsent av svinekjøtt. Sykdommen finnes også i Europa, først og fremst i Øst-Europa, og land som Russland har blitt hardt rammet. Sykdommen har også blitt spredd til Vest-Europa, hvor det har vært utbrudd i Belgia.

Nær grensen til Nord-Korea

Smitten i Sør-Korea ble påvist i en region tett opp mot den nordkoreanske grensen, det opplyser Kim Heyon-soo, minister med ansvar for landbruk, mat og distriktspolitikk i landet til CNN.

Annonse

Det har også blitt satt i gang strakstiltak i landet, og det er nå i en 48-timersperiode blitt satt en midlertidig stopp i all transport av griser inn eller ut av gårder.

Ifølge CNN er det åtte asiatiske land som nå har registrert den afrikanske svinepesten.

11 millioner griser

Sykdommen er ikke farlig for mennesker, men den er svært dødelig for griser.

CNN skriver at det er i overkant av 11 millioner griser i Sør-Korea, fordelt på om lag 6300 gårder.

The Guardian skriver samtidig at myndigheter i Storbritannia har sagt at de forventer den afrikanske svinepesten kan nå de britiske øyer innen et år.