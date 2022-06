Bøndene gjennomførte onsdag blant annet en kjør sakte-aksjon på traktor tvers gjennom landet. De skapte trafikkproblemer på de største hovedveiene i protest mot regjeringens foreslåtte planer om kutt i nitrogenutslipp.

Trafikken stanset helt opp blant annet på veien rundt byen Stroe øst for Amsterdam. Også i Haag samlet flere bønder og støttespillere seg.

Kuttplanene til regjeringen kan føre til at antallet husdyr i nederlandsk landbruk blir redusert med en tredel. Bøndene hevder levebrødet til tusenvis er i fare som følge av de nye kuttplanene.

Nederland må nå klimamål

Myndighetene sier de nye kravene er en helt nødvendig omstilling. De siste årene har blant annet flere byggeprosjekter ikke fått tillatelse til å starte opp. Det er fordi landet ikke har nådd sine mål, og myndighetene er blitt beordret av en domstol til å drastisk kutte i nitrogenutslippene for å beskytte naturen.

Nederland er den nest største eksportøren av landbruksvarer i verden, men er også et av de landene i Europa som slipper ut mest klimagasser. Mye av utslippene skyldes nettopp landbruket og visse typer dyrefôr.

I 131 nøkkelområder i Nederland krever nå myndighetene en reduksjon i utslippene på 70 prosent. For en gjennomsnittlig bonde betyr dette i praksis at de er forventet å kutte sine utslipp med 40 prosent. Det betyr igjen at mange bønder må redusere antallet dyr med rundt 30 prosent, ifølge rapporter.

Opp til provinsene

De nye kravene om utslippskutt kommer som følge av at klimaaktivister i 2019 vant fram i rettsvesenet i landet. Der slo den øverste domstolen fast at myndighetene ikke gjorde nok for å få ned utslippene. Dermed ble den nederlandske regjeringen tvunget til utslippskutt.

Nå blir det opp til de 12 provinsene i Nederland å komme med forslag til hvordan landet skal kutte i klimagassutslippene fra trafikk, store byggeprosjekter og fra landbruket.

Landbruk utgjør en viktig del av nederlandsk økonomi, med eksportinntekter på nesten 105 milliarder euro i 2021.

Nederlandske bønder har også flere ganger tidligere protestert på lignende måter, og de hevder seg urettferdig behandlet av myndighetene.