Danske forskere innen smittevern og virus har beskyldt den danske regjeringen for å overreagere da det ble kjent at det hadde forekommet et mutert virus hos mink i landet.

Nå har mer enn fire millioner mink blitt avlivet. Tilbake står pelsdyrbønder som over natta har mistet levebrødet sitt.

Søren Søndergaard, leder i Landbrug og Fødevarer (Bondelaget i Danmark), har nå skrevet et brev til statsminister Mette Fredriksen hvor han etterlyser svar på vegne av pelsdyrbøndene.

«Når dette vanviddet blir til fortid for de fleste, sitter noen familier igjen i et uforskyldt kaos. Stillheten blir larmende. Livsverk er ødelagte. Investeringer har mistet all verdi», skriver Søndergaard i brevet.

– En kronjuvel er borte

Etter 4. november gikk den danske regjeringen inn for en massiv nedslakting av mink for å hindre at de skulle bli det nye Wuhan. Senere har det vist seg at myndighetene ikke hadde lovhjemmel til å iverksette denne nedslaktingen.

– En dansk kronjuvel er borte. Vi skylder pelsdyrbøndene vår beundring. Vi skylder hverandre og vårt demokrati et etterspill. Men først og fremst skylder regjeringen disse familiene en erstatning og unnskyldning, skriver Søndergaard videre.

Han mener regjeringen raskt må på banen for å sikre at pelsdyrbøndene har penger til å betale regningene og stake ut en ny framtid.

– Det er bedre med en ordentlig avtale enn en hurtig avtale. Jo visst. Men jeg minner igjen om at man skylder disse menneskene noen svar snart, skriver Søndergaard.

Ifølge Danmarks Radio sitter partiene i det danske parlamentet, Folketinget, i forhandlinger om kompensasjon til minkbøndene mandag. Det skal være stor avstand mellom partiene, ifølge den danske kringkasteren.

Nekter å slakte

En pelsdyrbonde i Djursland på Jylland har på sin side valgt å gå sin egen vei, og nektet å slakte ned besetningen sin.

– Jeg har stor respekt for grunnloven. Derfor sjokkerer det meg at regjeringen bare bryter den. Først sender de ut en ulovlig ordre om at jeg skal avlive alle minkene mine, og deretter forsøker de å bestikke meg til å følge den ulovlige ordren. Hva blir det neste? Noen må si stopp, sier Søren Sodemann til Jyllands-Posten.

Bonden har 30.000 mink på gården han har drevet i 30 år.

