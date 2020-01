USA ber EU åpne for import av klorvasket kylling

USA vil at EU skal oppheve forbudet mot klorvasket kylling og hormonbehandlet storfekjøtt i bytte mot en rask handelsavtale.

Utspillet kommer få dager etter at president Donald Trump truet med å innføre 25 prosents toll på import av europeiske biler hvis ikke EU går med på flere amerikanske krav i forhandlingene om en ny handelsavtale.

Der er nettopp uenighet om landbruksprodukter som har fått samtalene til å kjøre seg fast.

– Trump er veldig glad i bøndene sine, sa USAs landbruksminister Sonny Perdue etter å ha møtt EUs handelskommissær Phil Hogan i Brussel mandag.

Frykt for dårlig hygiene

EU har importforbud mot kyllinger som er blitt vasket med klor, fordi unionen frykter at det er en sovepute for dårlig hygiene i amerikansk fjørfeindustri. I USA er det også lov å injisere storfe med steroider slik at de vokser raskere. Metoden har vært forbudt i EU i 30 år.

Frykt for at EU vil akseptere amerikanske standarder for matsikkerhet førte i 2015 til store protester i land som Tyskland, Østerrike og Frankrike.

Ifølge Perdue vil et kompromiss når det gjelder import av kylling kunne rette opp USAs handelsunderskudd innen landbrukssektoren, som ifølge ministeren ligger på mellom 10 og 12 milliarder euro.

– Intet vitenskapelig grunnlag

Perdue uttrykker også stor misnøye med det han mener er svartmaling av amerikansk kyllingproduksjon. Blant annet mener han det er feil å si at kyllingene er vasket i klor.

– Vet dere hva det er? Det er i all hovedsak eddik, og å si at det er utrygt eller ikke bør brukes er ikke basert på god vitenskap, sier han.

Også EUs holdning til hormonbehandlet storfekjøtt kan bli gjenstand for forhandlinger, ifølge ministeren, som mener at det heller ikke er vitenskapelig belegg for å si at denne metoden truer matsikkerheten.

EU hadde mandag ettermiddag ikke kommentert utspillene.